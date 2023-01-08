Если по каким-либо причинам возможность централизованного подключения отсутствует, на помощь придет газгольдер. Эта специальная емкость для газа вкапывается под землю на участке, либо устанавливается наземно. Резервуар имеет отличную защиту от утечек, заправляется по мере необходимости и предоставляет возможность абсолютно автономного газообеспечения домовладения.

Отопление дома при помощи баллонов с пропаном так же возможно, однако этот способ неудобен и экономически не выгоден.

Плюсы монтажа газовых котлов для отопления частного дома

Наличие газового котла в основе системы отопления дома имеет множество плюсов:

Цена

Голубое топливо в нашей стране стоит небольших денег, несопоставимых с расходами на отопление с помощью электрического котла. Счета за электрическое отопление в холодные месяцы неприятно Вас удивят.

Автономность и безопасность

Современные системы газового отопления имеют очень высокий уровень безопасности: газоанализаторы (датчики утечки газа) имеют высокочувствительные модули измерения, которые моментально распознают повышение концентрации газа в воздухе помещения. После обнаружения утечки срабатывает оповещение и производится аварийное перекрытие подачи топлива в газоиспользующее оборудование. В некоторых моделях есть функция включения дополнительной вентиляции и оповещения газовой службы об аварии. Газовые котлы весьма надежны, имеют высокую эффективность и малый процент теплопотери в режиме работы.

Автономность — это отдельный плюс газового оборудования нового поколения. Котлы с помощью терморегуляторов способны самостоятельно поддерживать в помещениях заданную температуру, избавив владельцев от необходимости постоянно контролировать этот процесс. Установка газгольдера делает дом полностью независимым от любых проблем, связанных с повреждением магистрали и прочими техническими неполадками централизованного газоснабжения.

Удобство эксплуатации оборудования для газового отопления

Небольшие размеры котла и его скромный вес позволяют разместить оборудование на любой стене топочного помещения. Нужно помнить, что для котла необходимо подключение к действующему дымоходу, либо сооружение отдельного дымохода. Обычно эти работы не создают проблем: в стене дома делается отверстие, в него закладывается гильза и на улицу выводится приставной дымоход. Исключение составляют набирающие популярность турбинированные газовые котлы.

На что опираться при выборе газового котла

Самый важный параметр -расчет мощности – производится по определенной формуле с привязкой к теплопотерям дома, но при очень приблизительном расчете принято закладывать 1 кВт на 10 метров площади.

Котлы производятся трех типов: с открытой или закрытой камерой сгорания и котлы с турбиной. Открытые камеры требуют обязательного монтажа в отдельном хорошо вентилируемом помещении топочной, к котлам с закрытой камерой сгорания монтируется дымоход, турбинированные котлы дымохода не требуют – они выводят все продукты горения непосредственно за пределы дома.

Еще одно разделение котлов производится на одноконтурные (они обеспечивают горячей водой исключительно систему отопления) и двухконтурные, подогревающие воду для бытовых нужд и проведения гигиенических процедур.

Лучше всего помогут подобрать котел менеджеры специализированного магазина по продаже газового оборудования: они смогут точно подсчитать необходимую мощность котла, предложить дополнительное оборудование, которое добавит удобства владельцам дома или квартиры с газоснабжением.